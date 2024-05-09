Evinde uyuşturucu bulunmuştu: Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Şarkıcı Kalben dün yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alınmış ve sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden paylaşılan bilgi notuna göre, ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç’ın Beyoğlu Cihangir’deki evinde arama yapılmış, yapılan arama sonucunda evde, üç parça halinde toplam daralı ağırlığı 15 gr gelen skunk maddesi bulunmuştu.

Evde bulunan 2 bin euro, 750 dolar ve bin 500 lira paraya da el konulmuştu.

SON DURUMU BELLİ OLDU

Savcılıktan, yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Kalben'in, adli kontrol hükümlerini yerine getirme şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem