Şarkıcı Kalben sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Müzisyen Kalben Sağdıç, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan müzisyen, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Son Güncelleme:
>

İstanbul Narkotik polisi tarafından sabah saatlerinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Müzisyen Kalben Sağdıç da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Cihangir’deki evinden gözaltına alınan Kalben Sağdıç, Vatan Caddesi’ndeki Narkotik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kalben Sağdıç’ın TCK 188 kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı ve müzisyen Kalben emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesi tamamlanan müzisyen, yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

CİHANGİR'DEKİ EVİNDE ARAMA YAPILDI

Konuya ilişkin İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden paylaşılan bilgi notuna göre, ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç’ın Beyoğlu Cihangir’deki evinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda evde, üç parça halinde toplam daralı ağırlığı 15 gr gelen skunk maddesi bulundu.

Evde bulunan 2 bin euro, 750 dolar ve bin 500 lira paraya da el kondu.

Şarkıcı hakkında uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticaretini düzenleyen TCK. 188. maddeye göre işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
İzlenme rekorları kıran Star TV dizisi ekrandan alındı. Gerçek ortaya çıktı İzlenme rekorları kıran Star TV dizisi ekrandan alındı. Gerçek ortaya çıktı
37 Kiloya düşünce Tahliye Edilen Nihal Candan Hakkında Flaş İddia! 37 Kiloya düşünce Tahliye Edilen Nihal Candan Hakkında Flaş İddia!
Alıç sirkesinin bilinmeyen etkisi. Birçok kişi sadece elma sirkesini kullanıyordu Alıç sirkesinin bilinmeyen etkisi. Birçok kişi sadece elma sirkesini kullanıyordu
Nebahat Çehre sevenlerini korkuttu! Menajerinden açıklama Nebahat Çehre sevenlerini korkuttu
ÇOK OKUNANLAR
Akbank'ta hesabı olanlara büyük şok! Sosyal medya ayağa kalktı Akbank'ta hesabı olanlara büyük şok! Sosyal medya ayağa kalktı
Taha Hüseyin Karagöz'den Özgür Özel'le görüşmesine ilişkin açıklama Taha Hüseyin Karagöz'den Özgür Özel'le görüşmesine ilişkin açıklama
'Fabrikada grup seks' iddialarına ilişkin fabrikadan açıklama 'Fabrikada grup seks' iddialarına ilişkin fabrikadan açıklama
Kulis: Özgür Özel ile Devlet Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu? Özel ile Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
Akaryakıtta indirim pompaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar Akaryakıtta indirim pompaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar