Şarkıcı Kalben sulh ceza hakimliğine sevk edildi

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İstanbul Narkotik polisi tarafından sabah saatlerinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Müzisyen Kalben Sağdıç da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Cihangir’deki evinden gözaltına alınan Kalben Sağdıç, Vatan Caddesi’ndeki Narkotik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kalben Sağdıç’ın TCK 188 kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı ve müzisyen Kalben emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesi tamamlanan müzisyen, yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

CİHANGİR'DEKİ EVİNDE ARAMA YAPILDI

Konuya ilişkin İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden paylaşılan bilgi notuna göre, ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç’ın Beyoğlu Cihangir’deki evinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda evde, üç parça halinde toplam daralı ağırlığı 15 gr gelen skunk maddesi bulundu.

Evde bulunan 2 bin euro, 750 dolar ve bin 500 lira paraya da el kondu.

Şarkıcı hakkında uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticaretini düzenleyen TCK. 188. maddeye göre işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA