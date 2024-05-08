Nebahat Çehre sevenlerini korkuttu! Menajerinden açıklama
80 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre, hastaneye kaldırıldı. Çehre'nin kalbine stent takıldığı öğrenildi.
Oyuncu Nebahat Çehre'nin geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.
Duvar'ın haberine göre; Nebahat Çehre, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalbine stent takılan oyuncunun bir gece hastanede kaldığı öğrenildi.
Nebahat Çehre'nin menajeri Selçuk Kaya, "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre’nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni projelerde görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.
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