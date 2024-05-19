Dünya devinden Fenerbahçe’ye sponsorluk teklifi: Ali Koç, “seçimden önce böyle bir anlaşma etik olmaz” yanıtını verdi

Rusya’nın ve dünyanın en büyük doğalgaz şirketi Gazprom, Fenerbahçe'ye Ülker Stadyumu'na isim sponsorluğu yapmak için teklifte bulunmuş.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Gazprom, Fenerbahçe'ye Ülker’le kalan 1.5 yıllık anlaşmanın tazminatını ödemeyi kabul ederek, çok yüksek bir bedelle stat isim sponsorluğu teklif etti.

Mevcut Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, bu teklif yapıldığı zaman adaylığını açıklamadığı iletilirken, Koç'un şirkete şu cevabı verdiği kaydedildi:

“Henüz aday olacağımız belli değil. Aday olsak bile kongre sonucunun ne olacağını bilemeyiz. Bu yüzden seçimden önce böyle bir anlaşma etik olmaz. Biz seçilemezsek yeni yönetimin önünün kapatmış oluruz. Bu parayla kulübün borçlarının önemli kısmını ödeyebiliriz ama asla etik olmaz.”

FENERBAHÇE'DE SEÇİM NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul toplantısı 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 8 - 9 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak.

BAŞKAN ADAYLIĞINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Genel kurulda aday olmayacağını söyleyen Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yeniden aday olacağını açıklamıştı.

Koç, "Kulübümüzün aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız mücadelenin kararlılıkla devam etmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, yeniden aday olma kararı aldım" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Başkanlığına aday olacağını söyleyen medya patronu Sadettin Saran ise Koç lehine başkanlıktan çekilip “Fenerbahçe’nin yüksek menfaatleri, her türlü kişisel hırs ve egonun üzerindedir. Fenerbahçe’yi kendi emellerine alet etmek isteyen ve bölerek yönetmeyi arzulayan akbaba kültürüne teslim etmeme kararlılığımız tamdır” demişti.

Ayrıca 1998-2018 yılları arası Fenerbahçe Başkanlığı yapan Aziz Yıldırım, adaylığını resmen ilan etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem