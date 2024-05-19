Galatasaray'dan dev derbi öncesi taraftarlarına uyarı!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu.

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Galatasaray'dan dev derbi öncesi taraftarlarına uyarı!

Trendyol Süper Lig'de ilerleyen saatlerde ligin şampiyonunu belirleyecek bir maç oynanacak.

Galatasaray, ligin 37. hafta karşılaşmasında evi Rams Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren lider Galatasaray, 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılırsa şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyacak.

Dev karşılaşma öncesi Galatasaray'dan taraftarlarına bir çağrı geldi.

Çağrıda şunlar denildi:

"90 dakika takımınla birlikte savaş"

"Sahaya yabancı madde atma, attırma"

"Maç boyunca telefon kullanma"

"Top rakipteyken ıslık"

Galatasaray'dan dev derbi öncesi taraftarlarına uyarı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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