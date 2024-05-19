Bakan Bak açıkladı: Milli sporcular 1 Ocak'tan itibaren 493'ü altın 1515 madalya kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuların 1 Ocak'tan itibaren uluslararası turnuvalarda 493'ü altın 1515 madalya kazandığını açıkladı.

Bakan Bak açıkladı: Milli sporcular 1 Ocak'tan itibaren 493'ü altın 1515 madalya kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde sosyal medya hesabından "19 Mayıs itibarıyla bu yılın gurur tablosu" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin gücü gençliği, her alanda olduğu gibi sporda da göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Gençliğin gurur tablosunda yer alan tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, paylaşımda milli sporcuların 1 Ocak'tan itibaren 2024 yılında uluslararası turnuvalarda tüm branşlarda 493 altın, 466 gümüş ve 556 bronz olmak üzere toplam 1515 madalya kazandığını vurguladı.

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Kaynak: AA

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