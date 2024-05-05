'Huysuz Virjin' rolünü Salih Bademci kaptı

Seyfi Dursunoğlu, Barış Manço ve Adile Naşit'in hayat hikayeleri beyazperdeye aktarılıyor. Dursunoğlu’nun ‘Huysuz Virjin’ rolünü Salih Bademci'nin canlandıracağı öğrenildi.

'Huysuz Virjin' rolünü Salih Bademci kaptı

Ünlü isimlerin hayatları son dönemde film olarak beyaz perdeye aktarılıyor. Sinema dünyasında gündem olan son isim Seyfi Dursunoğlu, nam-ı diğer Huysuz Virjin oldu.

Müge Dağıstanlı'nın 10 Haber'deki yazısına göre, Dursunoğlu karakteri için birçok oyuncunun adı geçse de, son kararın Salih Bademci'nin bu karakteri canlandıracağı yönünde olduğu kamuoyuna yansıdı. Senaryosu tamamlanmak üzere olan proje için Bademci, hazırlıklara başladı.

'Huysuz Virjin' rolünü Salih Bademci kaptı - Resim : 1

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Filmin kadrosunun yakında tamamlanması bekleniyor.

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