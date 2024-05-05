'Huysuz Virjin' rolünü Salih Bademci kaptı

Ünlü isimlerin hayatları son dönemde film olarak beyaz perdeye aktarılıyor. Sinema dünyasında gündem olan son isim Seyfi Dursunoğlu, nam-ı diğer Huysuz Virjin oldu.

Müge Dağıstanlı'nın 10 Haber'deki yazısına göre, Dursunoğlu karakteri için birçok oyuncunun adı geçse de, son kararın Salih Bademci'nin bu karakteri canlandıracağı yönünde olduğu kamuoyuna yansıdı. Senaryosu tamamlanmak üzere olan proje için Bademci, hazırlıklara başladı.

Filmin kadrosunun yakında tamamlanması bekleniyor.