Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz Cannes yolcusu: Festivalin onur konuğu olacak

Cannes Film Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 77'ncisi düzenlenecek olan festivalin onur konuğu Kanal D ekranında yayınlanan 'Yargı' dizisinin 'Ceylin'i Pınar Deniz olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deniz, geçtiğimiz yılın onur konuğu Hande Erçel gibi festivalde boy gösterecek. Daha önce 75. Cannes Film Festivali'ne katılan Deniz, elçisi olduğu markanın temsilcisi olarak kırmızı halıda ünlü tasarımcı Özgür Masur imzalı bir elbiseyle boy göstermişti. Bu yıl da bir markanın elçisi olarak festivalde yer alacak olan Deniz'in katılımı merakla bekleniyor.

Festivalin jüri başkanlığını ise başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling'in paylaştığı 'Barbie' filminin yönetmeni Greta Gerwig'in üstleniyor.