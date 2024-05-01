Nihal Candan'dan eleştirilere yanıt: Ömür boyu hapis mi yatacağız, terörist değiliz ki biz!

Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanan Nihal-Bahar Candan kardeşlerden Nihal, cezaevinde anoreksiya (yiyememe) hastalığına yakalanınca 37 kiloya düşmüş ve sağlık nedeniyle tahliye edilmişti. Evinde tedavisi devam eden Nihal Candan yaşadıklarını anlattı.

Tahliyesinin ardından kuaföre giden Nihal Candan, "Cezaevinde her günüm hastalık ve ızdıraplarla geçti. Bir kez olsun saçlarımı taramadım, elim varmadı. Ben, tahliye olur olmaz yine hastane acilindeydim ailemle, kuaförde değil. Ailem biraz moral olsun diye kuaföre götürmek istedi. Bu benim isteğim değildi. 'Hadi hemen süsleneyim' diye düşünecek durumda olabilir miyim sizce? Bana moral olsun istediler. Ben 33 kiloya kadar düştüm. 37 kiloyu daha yeni gördüm. Ve hâlâ yemekte zorlanıyor ve mama ile besleniyorum" dedi.

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre; Nihal Candan yaşlı ve hasta olan birçok tutuklu ve hükümlü cezaevinde yatarken kendisinin tahliye edilmesine yönelik eleştirilere, "Bunun hesabını neden bana soruyorlar? Ben mi o kişileri içeride tutuyorum? Suçu olmayan herkes o kapalı mezarlıktan çıksın" diye yanıt verdi.

"ÖMÜR BOYU HAPİS Mİ YATACAĞIZ?"

Haksızlığa uğradıklarını söyleyen Nihal Candan, "Nihal ile Bahar, bizi dolandırdı diyen tek bir mağdur bile yok. İnsan hakları suçu işlendi. Ben fenomen değilim. Kardeşimin de bundan sonraki süreçte kariyer planı konusunda değişikliğe gideceğinden eminim. Herkes hata yapar da insanlar bizden nefret ettiği için ömür boyu mu yatacağız? Terörist değiliz ki biz" diye konuştu.

"BAHAR DA SERBEST KALMALI"

Evde tedavisine devam edildiğini şu an mamayla beslendiğini söyleyen Nihal Candan, "Cezaevinde sadece yemek yemekten değil, su içmekten bile korkuyordum. Kafam karıştı diye defalarca akıl hastanesine sevkim yapıldı. Ruhsal olarak çok ciddi kriz dönemlerim oldu. Bilinçli bir yememe ya da protesto değildi yaptığım. Üzüntüden hasta oldum. ‘Bu kız hasta değil’ diyenleri de vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve hakkımı helal etmiyorum. Ben sadece sağlık durumundan değil, 'Daha fazla içeride kalmalarını gerektiren bir durum yok' denilerek tahliye edildim. Bakın operasyonlar tamamlandı, dosyada bir şey yok, yeniden işlem yapılmasına gerek yok. Bahar da aynı sebeple serbest kalmalı" dedi.

"FENOMENLİKTEN PARA KAZANMADIM"

Sosyal medyaya bir daha girmeyeceğini söyleyen Candan, "Genç kızlara tavsiyem ya göründüğünüz gibi olun ya olduğunuz gibi görünün. Ben bu mecralardan çok çektim, kimse çekmesin. Fenomenlikten para falan da kazanmadım" dedi.