Aldatıldığını kabul etti! Kibariye'den tartışılacak sözler: “Her erkek yapar, önemli olan benim düzgün durmam"

Şarkıcı Kibariye’nin yıllar önce aldatıldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Kıbrıs konseri öncesi ihaneti doğrulayan Kibariye, "Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Aldatıldığını kabul etti! Kibariye'den tartışılacak sözler: “Her erkek yapar, önemli olan benim düzgün durmam"

Kibariye, 25 yıl önce nikâh masasına oturduğu eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatıldığı iddiasıyla gündeme geldi. Sık sık adından söz ettiren Kibariye, Kıbrıs konseri önce bir araya geldiği basın mensuplarına ağızları açık bırakan açıklamalar yaptı.

"HER ERKEK YAPAR, YAPMAYAN YOK"

Konser öncesi basın mensuplarıyla konuşan Kibariye, ihanet iddiasını doğrulayarak "Kocamı çok seviyorum. Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam. Annem, bana böyle öğretti. Kocasını, çocuklarını, torununu çok seven bir kadınım" dedi. Konserleri ve sahne kıyafetleriyle ilgili konuşan şarkıcı, "45 senedir yırtmaçlı bir elbisem bile yok. Ben fiziğimle değil, gırtlağımla gündem olmak istiyorum. Ekmeğimin peşindeyim, beni kimse ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz- Hasan Can Kaya polemiği! Şahan Gökbakar ve Hülya Avşar da dahil olduCem Yılmaz- Hasan Can Kaya polemiği! Şahan Gökbakar ve Hülya Avşar da dahil olduMagazin

Ali Küçükbalçık'ın daha önce bir kadınla sahilde görüntüleri çıkmış Kibariye o zaman da eşini savunmuştu.

Etiketler
Kibariye Konser Kıbrıs
Yıldız Tilbe'nin son hali sosyal medyada gündem oldu: Görenler hayrete düştü... Yıldız Tilbe'nin son hali sosyal medyada gündem oldu: Görenler hayrete düştü...
Twerk yaparak otomobilleri pert ettiler! Twerk yaparak otomobilleri pert ettiler!
Safiye Soyman-Faik Öztürk çiftinden kötü haber: Öztürk'ün beynine pıhtı attı sonra felç geçirdi! İşte son durumu Safiye Soyman-Faik Öztürk çiftinden kötü haber: Öztürk'ün beynine pıhtı attı sonra felç geçirdi!
'İdrar lekeli' pantolon çılgınlığı! Yok satıyor 'İdrar lekeli' pantolon çılgınlığı! Yok satıyor
ÇOK OKUNANLAR
SGK uzmanı açıkladı: En düşük emekli maaşında net rakam belli oldu En düşük emekli maaşında net rakam belli oldu
İYİ Parti'de genel başkanlık seçimini kaybeden Koray Aydın: Kazanmayayım diye bütün mekanizmalar devreye girdi İYİ Parti'de genel başkanlık seçimini kaybeden Koray Aydın: Kazanmayayım diye...
Mayıs ayında aşkı ve parayı bulacak 3 burç Mayıs ayında aşkı ve parayı bulacak 3 burç
Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'hain' yanıtı Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'hain' yanıtı
Kulis: İYİ Parti'de Koray Aydın ve destekçileri yeni yol haritası belirleyecek İYİ Parti'de kurultayı kaybeden isim yeni yol haritası belirleyecek