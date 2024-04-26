Oyuncu Gonca Vuslateri anne oldu! Kızının adını Asya koydu

Bir süredir çektiği youtube videoları ile gündeme gelen Gonca Vuslateri normal doğum yapmak istediğini belirtmişti. Ünlü oyuncu, bebeğini Bakırköy Memorial‘da sezeryanla dünyaya getirdi. Asya bebeğin dünyaya geldiği haberini hastaneye de ziyarete giden Vuslateri’nin meslektaşı Başak Sayan sosyal medyadan duyurdu.