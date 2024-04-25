Billie Eilish 'mastürbasyon yapmanın hayatını değiştirdiğini' söyledi: Bu konuda doktora yapmam gerekiyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, “mastürbasyon yapmanın hayatını değiştirdiğini” söyledi.

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Billie Eilish 'mastürbasyon yapmanın hayatını değiştirdiğini' söyledi: Bu konuda doktora yapmam gerekiyor

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell bilinen adıyla Billie Eilish, yaptığı "mastürbasyon" açıklaması ile gündem oldu.

Rolling Stone'a açıklamalarda bulunan dünyaca ünlü pop sanatçısı ve söz yazarı, kariyeri ve hayatıyla ilgili konulara da değindi.

Eilish, mastürbasyon yapmanın kendisine daha fazla güvenmesini sağladığını vurguladı.

Mastürbasyon konusunda doktora yapması gerektiğinin esprisini yapan Eilish, ayna karşısında kendisine dokunmaktan hoşlandığını belirterek mastürbasyon hakkında, "Kısmen ateşli olduğu için, ama aynı zamanda kendimle ve bedenimle böylesine çiğ, derin bir bağ kurmamı ve bedenime karşı gerçekten hiç sahip olmadığım bir sevgiye sahip olmamı sağlıyor" dedi.

22 yaşındaki şarkıcı mastürbasyon yapmanın kendisine daha fazla güvenmesini sağladığını ve aynada kendi kendini tatmin etmenin "aşırı vücut sorunları ve dismorfisi" olan insanlara yardımcı olabileceğini söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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