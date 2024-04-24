Bomba İddia! Mesut Komiser Arka Sokaklar'a Geri mi Dönüyor?

Uzun yıllar Arka Sokaklar'da unutulmaz Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un diziden ayrılışı sevenlerini derinden üzmüştü. Çoruh, bu ayrılığın ardından iki dizi projesinde daha yer almış olsa da her ikisi de yayından kaldırılmıştı.

Kulislerden sızan bilgilere göre dizinin yapımcıları, Çoruh'un efsanevi Mesut Komiser karakterine yeniden hayat vermesi için görüşmelere başladı. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Çoruh'un da bu teklife sıcak baktığı konuşuluyor.

Peki Şevket Çoruh bu teklifi kabul edecek mi ve Arka Sokaklar'a geri dönecek mi? Bu sorunun cevabı henüz net değil.

Çoruh'un daha önce "Artık Arka Sokaklar'dan emekli oldum" diyerek diziden ayrıldığını ve hatta bu sözlerinin ardından dizinin resmi hesabını yeniden takip etmesi de kafaları karıştırmıştı.

Ancak son gelişmeler, efsane Mesut Komiser'in Arka Sokaklar'a geri dönmesi ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

Arka Sokaklar hayranları, Çoruh'un diziye dönüşünü büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Bu heyecan verici gelişmenin sonucunu öğrenmek için hep birlikte bekleyeceğiz.