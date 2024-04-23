İrem Derici'den sevgilisiyle dudak dudağa poz

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sevgilisiyle dudak dudağa verdiği pozları paylaştı. Sevgilisi Gökhan Fırat’la çıktığı Venedik tatilinden pozlarını paylaşan Derici'nin paylaşımına yorum yağdı.

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İrem Derici'den sevgilisiyle dudak dudağa poz

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sevgilisiyle dudak dudağa verdiği pozları paylaştı. Sevgilisi Gökhan Fırat’la çıktığı Venedik tatilinden pozlarını paylaşan Derici'ye çok sayıda yorum geldi.

Aşk hayatı hızlı olan ünlü şarkıcı İrem Derici, şimdilerde Gökhan Fırat’la aşk yaşıyor.

"BENİM MANİTAYA YAKLAŞMA"

Geçtiğimiz günlerde bir konserde Derici, sevgilisine yaklaşan kadını sahneden uyararak "Benim manitaya yaklaşma!” demişti.

Sık sık tatile çıkan çift bu sefer de soluğu Venedik'te aldı. Tatilde sevgilisiyle dudak dudağa pozlar yayımlayan ünlü şarkıcıya yorum ve beğeni yağdı.

DUDAK DUDAĞA POZ

Sevgilisi Gökhan Fırat’la dudak dudağa pozuyla romantik bir paylaşım yapan Derici, sosyal medyayı adeta salladı.

İrem Derici'den sevgilisiyle dudak dudağa poz - Resim : 1

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