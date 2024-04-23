Evleri ayırdılar: Oyuncu Aslı İnandık boşanıyor
3 ay önce evlerini ayıran ünlü çift Aslı İnandık ile Ahad Kazmaz anlaşmalı boşanıyor. Aslı İnandık, 2018 yılında menajer sevgilisi Ahad Kazmaz ile nikah masasına oturmuştu.
Oyuncu Aslı İnandık, 2018 yılında menajer sevgilisi Ahad Kazmaz ile nikah masasına oturmuştu.
Bir süredir birlikte görüntü vermeyen ve sosyal medya hesaplarından fotoğrafları kaldıran çiftin ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.
2. Sayfa'nın haberine göre 3 ay önce evlerini ayıran çift, anlaşmalı boşanacak.