Can Yaman'dan takipçisine tepki çeken sözler: Düşük maaşlı diziler...

Ünlü oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu. Yaman, bir takipçisinin yorumuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

Bir takipçisinin yorumuna yanıt veren Yaman, "Sizin gibi hayranlarım anlamalı ki benim gibi uluslararası bir aktör diğerleri gibi düşük maaşlı diziler yapmaz" ifadelerini kullandı.

Yaman'ın bu açıklaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.