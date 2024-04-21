Hülya Avşar: Ünlü olduğumu Kaya sayesinde anladım

1997 yılında nikâh masasına oturan Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar, magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olmuştu.

1998'de Zehra adını verdikleri bir kızları dünyaya gelen ikili, Çilingiroğlu'nun eşini Feraye Tanyolaç ile aldattığı iddiaları sonrası 2005'te yollarını ayırmıştı. 2009'da Tanyolaç'la dünyaevine giren ve Hüseyin Kaya adını verdiği bir oğlu olan Çilingiroğlu, 2014'te ikinci kez boşanmıştı.

Kaya Çilingiroğlu'nun 'Ferrari' sorusunu Feraye anlaması sonucu ünlü şarkıcının aldatıldığı ortaya çıkmıştı. Gece gezmesinde görüntülenen Çilingiroğlu, habercilerin yeni aldığı arabayı kastederek "Hayırlı olsun efendim, Ferrari'yi yeni mi aldınız?" demesi üzerine alkolün de etkisiyle "Sen Feraye'yi nereden göreceksin?" şeklinde istemeden yeni ilişkisini itiraf etmişti.

Geçtiğimiz sene bir YouTube kanalına konuk olan Kaya Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç ile ilişkisinin ortaya çıktığı görüntüler hakkında, “İçkiden uzak durmadık, Allah çarptı. O görüntüleri hâlâ seyretmedim, hâlâ utanıyorum" açıklamasını yapmıştı.

Sık sık eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile bir araya gelen Hülya Avşar, son olarak YouTube'da sunduğu 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programındaki itirafıyla dikkat çekti.

Konuğu Kadir Ezildi'nin "Ne zaman ünlü olduğunuzu anladınız?" sorusuna yanıt veren 60 yaşındaki Avşar Kızı, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmaktan, kariyerimin peşinden koşmaktan ünlü olduğumu çok geç anladım. Kaya, aldı beni insan içine çıkardı. Sonra ünlü olduğumu anladım. Sokakta yürüyemiyordum! Zaten bunu erken yaşayan bir yerlere gelemiyor. Gerçek ünlü olmak için yıllar sonra fark ediyor olman lazım. Çünkü belli ki o zamana kadar yatırımını yapmışsın."