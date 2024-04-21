Spice Girls yeniden bir arada

Spice Girls'in 5 üyesi, Victoria Beckham'ın 50. doğum günü partisinde bir araya geldi. Grubun ünlü "Stop" şarkısını Victoria Beckham da eşlik etti.

Geceye Tom Cruise, Guy Ritchie, Jason Statham, Marc Anthony, Eva Longoria gibi çok sayıda ünlü de katıldı.

Eski grup üyeleri Victoria Beckham'ın doğum gününü sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla da kutladı.