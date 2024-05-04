Galatasaray'da istifa!

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) Başkanı İbrahim Hatipoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Galatasaray'da seçim öncesi Hatipoğlu, mevcut başkan Dursun Özbek'in listesine girdi.

Son Güncelleme:
Galatasaray'da istifa!

Galatasaray Kulübünde 25 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulda mevcut başkan Dursun Özbek'in listesine giren 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) Başkanı İbrahim Hatipoğlu, başkanlıktan ayrıldı.

Hatipoğlu, derneğin Galatasaray siyasetindeki tarafsız duruşunu korumak için istifa ettiğini belirttiği yazılı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"2018 Mayıs ayından beri büyük bir onurla sürdürdüğüm 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden Galatasaray Spor Kulübü seçimlerinde Sayın Başkan Dursun Aydın Özbek'in aday yönetim kurulu listesinde yer aldığım için istifa ediyorum. 1905 GSYİAD'ın Galatasaray siyasetindeki tarafsızlık duruşu anlayışı gereği aldığım bu kararı değerli kamuoyu ile paylaşır, birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm arkadaşlarıma gösterdikleri destek için çok teşekkür ederim."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Star TV Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik veda: Artık dizide yer almayacak Star TV Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik veda: Artık dizide yer almayacak
Kayısı çekirdeklerini hasat sonrası çöpe atmayın. Bakın 1 avuç yenilirse ne oluyor Kayısı çekirdeklerini hasat sonrası çöpe atmayın. Bakın 1 avuç yenilirse ne oluyor
Beşiktaş'ın yüzü 90+7'de güldü Beşiktaş'ın yüzü 90+7'de güldü
Diyarbakır’da Amedspor izdihamı: Çok sayıda kişi baygınlık geçirdi Diyarbakır’da Amedspor izdihamı: Çok sayıda kişi baygınlık geçirdi
Fenerbahçe Beko, Monaco'ya yenildi, seride durum 2-2 oldu Fenerbahçe Beko, Monaco'ya yenildi, seride durum 2-2 oldu
Ramil Guliyev ile Salih Teksöz, sezonun ilk yarışında bronz madalya kazandı Ramil Guliyev ile Salih Teksöz, sezonun ilk yarışında bronz madalya kazandı
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı açıkladı, tek tek sıraladı: Memur ve emekli maaşlarında büyük tehlike! Memur ve emekli maaşlarında büyük tehlike!
Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Çok fena geliyor Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Çok fena geliyor
Vergi uzmanı açıkladı, zamlar otomatiğe bağlandı: Alkol, sigara ve akaryakıt ürünlerine dev zam kapıda! Alkol, sigara ve akaryakıt ürünlerine dev zam kapıda!
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı! 15 il için sarı kod verildi Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Kastamonu Belediye Meclisi’nde 'TÜGVA' tartışması: AKP ile CHP arasında tansiyon yükseldi Kastamonu Belediye Meclisi’nde 'TÜGVA' tartışması