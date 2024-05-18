Afganistan'da silahlı saldırı: İspanya Dışişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu

Afganistan'ın Bamyan vilayetinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 yabancının İspanyol turist olduğu açıklandı.

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Afganistan'da silahlı saldırı: İspanya Dışişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu

İspanya Dışişleri Bakanlığı, saldırıda ölen kişilerin İspanyol vatandaşı olduğunu ve yaralanan 4 yabancıdan 1'inin de İspanyol olduğunu doğruladı. Bakanlık ayrıca, Konsolosluk Acil Birimi aracılığıyla saldırıda ölen ve yaralanan İspanyollar ve aileleri için gerekli tüm yardımın yapıldığını belirtti.

İspanya, Ağustos 2021'de Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliğini kapatmıştı.

'HABER KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜM'

Olayla ilgili X hesabından açıklama yapan Başbakan Pedro Sanchez, "Afganistan'da İspanyol turistlerin öldürüldüğü haberi karşısında şaşkına döndüm. An ve an gelişmeleri takip ediyorum. Dışişleri Bakanlığına bağlı Konsolosluk Acil Birimi gerekli tüm yardımları sunmak için çalışıyor. Tüm taziye dileklerimi ailelere ve arkadaşlarına iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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