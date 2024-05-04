Ramil Guliyev ile Salih Teksöz, sezonun ilk yarışında bronz madalya kazandı

Ramil Guliyev, sakalıktan sonra sezonun ilk yarışını Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde koştu. 200 metrede piste çıkan milli atlet Guliyev, 20.77'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Milli sporculardan Salih Teksöz ise 800 metre yarışındaki 1.48.09'luk derecesiyle bronz madalya almaya hak kazandı.

İLK YARIŞ İYİ GEÇTİ

Koşunun ardından açıklamalarda bulunan Ramil Guliyev, "Sakatlıktan sonra sezonun ilk yarışı iyi geçti diyebilirim. Kota için yeni sistem var. Paris kotası için bundan sonra yapılacak yarışlarda puanlar toplayacağız. Bu yarıştan sonra 5 yarış daha var. İnşallah toplayacağımız puanlarla 2024 Paris kotasını alacağımıza inanıyorum." dedi.