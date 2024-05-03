Fenerbahçe Beko, Monaco'ya yenildi, seride durum 2-2 oldu

Fenerbahçe Beko, Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında Monaco'ya 65-62 yenilerek seride durumu 2-2'ye getirdi.

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Fenerbahçe Beko, Monaco'ya yenildi, seride durum 2-2 oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi Monaco'yu konuk etti. Son karşılaşmada seride öne geçen sarı-laciverli ekip, 65-62 yenildi ve seride durum 2-2 oldu.

Fenerbahçe Beko ve Monaco arasındaki karşılaşma, her iki takımın da hücumda isabetsiz atışlarla başlamasıyla dikkat çekti. İlk 5 dakika boyunca Fenerbahçe Beko 6-4 önde ilerlerken, Hayes-Davis ve Wilbekin'in üçlükleriyle skor 12-4'e geldi ve ilk çeyrek 15-11 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyotta Fenerbahçe Beko, Wilbekin ve Guduric'in dış atışlarıyla farkı açarken, ancak konuk ekip Ekobo önderliğinde toparlanarak skoru eşitledi: 30-30.

Devre arasına ise Fenerbahçe Beko'nun 33-30 üstünlüğüyle girildi. İkinci yarıda her iki takım da üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulurken, sert savunma nedeniyle zorlanıldı ve Monaco, final periyoduna 48-47 önde girdi.

Son çeyrekte Fenerbahçe Beko iyi bir başlangıç yaparken, ancak son dakikalarda Monaco'nun üstünlüğüne engel olamayarak maçı 65-62 kaybetti.

Play-off etabının beşinci ve son maçı, 8 Mayıs Çarşamba günü Monaco'nun ev sahipliğinde oynanacak.

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