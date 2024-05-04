Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Çok fena geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Doğu Akdeniz bölgesinde bugün öğleden sonra fırtına şeklinde bir hava durumu bekleniyor.

Rüzgarın özellikle öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’in doğusunda güney ve güneybatı yönlerinden eseceği belirtiliyor. Antalya Körfezi'nde ise yarın öğleden sonra batı ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-70 km/saat) fırtına şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Ancak, akşam saatlerinden itibaren fırtına etkisini kaybedecek. Halkın dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması konusunda uyarılar yapılıyor.