Feci kaza! Büyükçekmece’de kontrolden çıkan araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Büyükçekmece’de gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil, seyir halindeki TIR'ın altına girdi. Kazada araç içerisinde sıkışan 1 kişi hayatını kaybetti.

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Feci kaza! Büyükçekmece’de kontrolden çıkan araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 01.45 sıralarında Büyükçekmece E5 Karayolu Edirne istikametinde gerçekleşti. İddiaya göre kontrolden çıkan E.M. (42) idaresindeki 35 KH 1721 plakalı otomobil, E5 üzerinde seyir halinde olan S.G. idaresindeki 76 DE 334 plakalı TIR'a arkadan çarparak TIR'ın altına girdi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti. Kazada TIR sürücüsünün yaralandığı öğrenilirken TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü E.M. ve yan koltukta bulunan Ahmet Andırın (58) araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sonucu sürücü E.M. bulunduğu yerden yaralı şekilde kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri yan koltuktaki Ahmet Andırın’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının incelemelerini tamamlamalarının ardından Ahmet Andırın’ın cenazesi ceset torbasına koyularak ambulansla en yakındaki hastane morguna götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu TIR'ın altına sıkışan araç bulunduğu yerden çıkarılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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