Acı haberi MSB duyurdu: Yıldırım isabet eden asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'in şehit olduğunu bildirdi.

Acı haberi MSB duyurdu: Yıldırım isabet eden asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'in şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

-Pençe operasyonu bölgesinde, 3 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

-Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Acı haberi MSB duyurdu: Yıldırım isabet eden asker şehit oldu - Resim : 1

İliç’teki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç’teki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı! 15 il için sarı kod verildi Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Star TV Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik veda: Artık dizide yer almayacak Star TV Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik veda: Artık dizide yer almayacak
Endişeli şekilde uçağa yetişmeye çalışan iki adam arasındaki 3 farkı 10 saniyede süper zekâlı olanlar görebiliyor 3 farkı 10 saniyede yalnızca süper zekâlar görebiliyor
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı açıkladı, tek tek sıraladı: Memur ve emekli maaşlarında büyük tehlike! Memur ve emekli maaşlarında büyük tehlike!
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı! 15 il için sarı kod verildi Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Evlilik hazırlığındaki Ümit Özlale ve Serap Belovacıklı'dan ilk poz Evlilik hazırlığındaki Ümit Özlale ve Serap Belovacıklı'dan ilk poz
Zam yağmuru sürüyor: Bir sigara grubuna zam geldi Bir sigara grubuna zam geldi
Her şey sil baştan: Borsa İstanbul'dan yeni adım Borsa İstanbul'dan yeni adım