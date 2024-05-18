Fransa, Yeni Kaledonya'ya Meşale Taşımayı Reddetti

2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Fransa'da, şiddet olaylarına sahne olan Yeni Kaledonya'ya Olimpiyat meşalesi taşınmayacak.

BFMTV'den gelen haberlere göre, 8 Mayıs'ta Fransa'ya ulaşan Olimpiyat meşalesinin Yeni Kaledonya'ya yapılması planlanan ziyareti, son günlerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle iptal edildi.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, bu iptali resmi olarak duyurdu.

YENİ KALEDONYA'DA OHAL'E GÖTÜREN SÜREÇ

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, seçimlerde kendilerini zayıflatacağı gerekçesiyle Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanaklar, 300 bin olan Ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Fransız hükümeti anayasa değişikliği tasarısı ile Ada'daki 25 binden fazla Fransız'ın seçimlerde oy kullanmasının yolunu açmak istiyor.

Ada'da 2018, 2020 ve 2021'de olmak üzere toplam 3 kez bağımsızlık için referandum yapılmış fakat bağımsızlık yanlıları yüzde 50'ye ulaşamamıştı.

Ada'da son 4 gündür yaşanan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmişti ve 100'e yakın güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Bugün bir jandarma görevlisinin daha hayatını kaybetmesiyle Ada'daki şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Kaynak: AA