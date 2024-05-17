Almanya'da sel felaketi: Şiddetli yağışlar su baskınlarına neden oldu

Şiddetli yağışlar Almanya'nın Saarland eyaletinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Bölgenin başkenti Saarbrücken başta olmak üzere birçok yer sular altında kaldı. Yoğun yağışlar nedeniyle çok sayıda bina tahliye edildi.

Alman Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 24 saat içinde bölgede metrekare başına 100 litre yağmur yağdığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede yağışların devam edeceği ancak şiddetinin azalacağı kaydedildi.

Almanya Başbakan Olaf Scholz'un planlanmış programlarını iptal ederek bölgeyi ziyaret edeceği bildirildi.

Kaynak: AA