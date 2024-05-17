Gazze'de kurtarma operasyonu: 17 ABD'li doktor güvenle tahliye edildi

Beyaz Saray, Gazze'deki bir hastanede görevleri sona eren ancak bölgeden ayrılamayan 17 Amerikalı doktorun bugün tahliye edildiğini açıkladı. Buna karşın, 3 Amerikalı doktorun halen hastanede bulunduğu belirtildi.

Gazze'de kurtarma operasyonu: 17 ABD'li doktor güvenle tahliye edildi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Gazze'deki Avrupa Hastanesinde mahsur kalan ve Refah sınırı kapalı olduğu için bölgeden ayrılamayan doktorlarla ilgili açıklama yaptı. Kirby, 17 ABD vatandaşı doktorun bugün itibarıyla bölgeden tahliye edildiğini söyledi.

Toplam 20 Amerikalı doktorun olduğunu belirten Kirby, hastanede kalan diğer 3 doktorla ilgili şu aşamada bir değerlendirme yapmayacağını kaydetti.

1 Mayıs'ta Dünya Sağlık Örgütüne bağlı bir görevle Gazzeli sivillere yardım amacıyla bölgeye giden doktorlar, İsrail ordusu tarafından Refah sınır kapısının kapatılması nedeniyle bölgeden ayrılamadılar.

Kaynak: AA

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