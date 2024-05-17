Açlıkla mücadele elen Filistinlilere İlk insani yardımlar ulaştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin Gazze Şeridi açıklarına kurduğu yüzer iskeleye ilk insani yardım sevkiyatının ulaştığını duyurdu.

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Açlıkla mücadele elen Filistinlilere İlk insani yardımlar ulaştı

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, bölgeye insani yardımların girmesini de engelliyordu. Yoğun bombardıman altında açlıkla mücadele eden Filistinliler, zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyordu.

ABD, Gazze açıklarındaki yeni yüzer iskele sayesinde, deniz yoluyla insani yardımların bölgeye ulaşmasını sağladı.

CENTCOM'un açıklamasına göre, yardım taşıyan kamyonlar yerel saatle 09.00 sıralarında karaya çıkmaya başladı. Yardımlar, birçok ülke ve kuruluştan gelen bağışlardan oluşuyor.

Açıklamada, yardımların dağıtımında BM'nin başta Dünya Gıda Programı (WFP) olmak üzere sorumlu olacağı belirtildi. İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps da, "Gazze Şeridi açıklarında yeni faaliyete geçen iskele, kamyonlar dolusu insani yardımın büyük ihtiyaç içindeki Filistinlilere ulaşmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

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