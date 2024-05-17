İsrail, Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı düzenledi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. İlk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya'ya düzenlediği bombardımanda bir grup Filistinliyi hedef aldı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli de yaralandı.
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Kaynak: AA
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