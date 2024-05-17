İsrail, Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı düzenledi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. İlk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
İsrail, Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı düzenledi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya'ya düzenlediği bombardımanda bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Düsseldorf'taki feci yangında 18 yaşındaki Türk vatandaşı da hayatını kaybetti Düsseldorf'taki feci yangında 18 yaşındaki Türk vatandaşı da hayatını kaybetti
Sandık Kokusu dizisinde seyirciyi yıkan veda! Ekipten ayrıldığı öğrenildi Sandık Kokusu dizisinde seyirciyi yıkan veda! Ekipten ayrıldığı öğrenildi
Kart şifreniz bu rakamlardan oluşuyorsa dikkat! Parolanız her an ele geçirilebilir Kart şifreniz bu rakamlardan oluşuyorsa dikkat!
Cibaliya'da İsrail saldırılarında 93 Filistinli hayatını kaybetti Cibaliya'da İsrail saldırılarında 93 Filistinli hayatını kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'den istifa etmişti... Bilal Bilici'nin katılacağı parti belli oldu Bilal Bilici'nin katılacağı parti belli oldu
Sanal ilişki ona gelir kapısı oldu! Kocası izin veriyor: 10 dakikada bin dolar kazanıyor Sanal ilişki ona gelir kapısı oldu! Kocası izin veriyor
Ahmet Ercan o bölgeyi işaret etti: 6.5'lik depreme hazır olun! Ahmet Ercan o bölgeyi işaret etti
Bir dönem sokaklarda yaşıyordu: Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı
Emekli maaş zammında yeni ipuçları ortaya çıktı: İşte olası rakamlar... Emekli maaş zammında yeni ipuçları ortaya çıktı