Düsseldorf'taki feci yangında 18 yaşındaki Türk vatandaşı da hayatını kaybetti

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, yangın ve patlamada hayatını kaybeden 3 kişinin 18, 48 ve 55 yaşlarında olduğu kaydedildi. Ölenlerin milliyetleri konusunda herhangi bir bilgi verilmezken, yetkililer daha sonra 18 yaşındaki gencin Türk vatandaşı Ada Abay olduğunu doğruladı.

Yangında yaralananların çoğunun hastane ve özel kliniklerde tedavilerinin devam ettiği, ağır yaralı bir kadının da hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

AİLESİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

NRZ'de yer alan habere göre, Aile, oğullarının kaybının yanı sıra çok büyük mali zorluklarla da karşı karşıya kaldı. Daireleri yangın nedeniyle tamamen yok oldu ve artık oturulamaz hale geldi. Bağış toplama kampanyasını başlatan Dunia Wahdan, 'Bu zor dönemde, cenaze masraflarını ve yeni konaklama için gerekli masrafları karşılamak için aileye yardım etmek ve onları maddi olarak desteklemek istiyoruz.' dedi.