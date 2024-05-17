Cibaliya'da İsrail saldırılarında 93 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun 6 gündür karadan saldırdığı Cibaliya'da en az 93 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cibaliya'da İsrail saldırılarında 93 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'nin kuzeyindeki Filistin Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Ahmed el-Kahlut, kara saldırıları sonucunda hastanelere 93 Filistinlinin cansız bedeninin getirildiğini, yollarda ve enkazlar altında çok sayıda cesedin bulunduğunu ancak İsrail ordusunun şiddetli bombardımanı nedeniyle cenazelere ulaşılamadığını söyledi.

Kahlut, İsrail savaş uçaklarının, tanklarının ve topçularının 6 gündür Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombalamaya ve evleri yerle bir etmeye devam ettiğini, enkazlarda çok sayıda şehit ve yaralı olduğunu belirtti.

İsrail saldırıları nedeniyle Cibaliya'daki onlarca evde yangın çıktığı, sivil savunma ekiplerinin ise İsrail ordusunun şiddetli bombardımanı nedeniyle bu yangınlara müdahale edemediği aktarıldı. Kahlut, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin 93 Filistinlinin cenazesini hastaneye ulaştırdıklarını, ancak yollarda ve enkazlarda halen çok sayıda ceset bulunduğunu kaydetti.

Cibaliya Mülteci Kampı'nın merkezinde çok sayıda yangın çıktığı, ancak sivil savunma ekiplerinin İsrail ordusunun bombardımanı nedeniyle bu yangınları söndüremedikleri belirtildi. Kahlut, sivil savunma biriminin sadece 1 itfaiye aracı ve 2 ambulansla çalışmak zorunda olduğuna dikkati çekti.

İsrail ordusunun 11 Mayıs'ta Cibaliya Mülteci Kampı'na ve çevresine kara saldırıları başlattığı, saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı ifade edildi. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında en az 35 bin 303 Filistinlinin öldürüldüğü, 79 bin 261 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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