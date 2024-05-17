Pakistan'da kız okuluna bombalı saldırı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Güney Veziristan bölgesindeki bir kız okuluna bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ya da yaralı olmazken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Pakistan'da kız okuluna bombalı saldırı

Pakistan’da polis memuru Safdar Khan yaptığı açıklamada, kız okuluna gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen bombalı saldırıda kimsenin yaralanmadığını belirtti.

Bu ay içerisinde ikinci kez bir okulun bombalandığını söyleyen Khan, son saldırıyı üstlenen olmadığını kaydetti.

Bu arada, saldırının kadınların okumasına karşı çıkan ve daha önce de bölgedeki kız okullarına saldırı düzenleyen Pakistan Talibanı (TTP) tarafından yapıldığı iddia ediliyor.

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Kaynak: AA

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