Suikaste uğramıştı: Slovakya Başbakanı Fico'nun sağlık durumu belli oldu

Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun tedavi gördüğü Roosevelt Hastanesi Müdürü Miriam Lapunikova, son durumu hakkında bilgi verdi.

Suikaste uğramıştı: Slovakya Başbakanı Fico'nun sağlık durumu belli oldu

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun silahlı saldırı sonrasında tedavi süreci hakkında bilgi veren Roosevelt Hastanesi Müdürü Miriam Lapunikova, Fico'nun bugün ikinci kez ameliyat geçirdiğini ve yaralı bölgede kalan ölü hücre ve dokuların temizlendiğini açıkladı.

YOĞUN BAKIMDA TUTULUYOR

Hastane Müdürü Lapunikova, ilk ameliyatın ardından Fico’nun bugün ikinci kez ameliyat geçirdiğini, silahlı yaralanmalar sonrasında yaralı bölgede kalan ölü hücre ve dokuların temizlendiğini bildirdi.

Bunun standart bir işlem olduğunu kaydeden Lapunikova, "Bilinci açık, durumu istikrarlı ama hala yoğun bakımda tutuluyor. Durumu son derece ciddi." dedi.

Lapunikova, hastanede oluşturulan bir heyetin her gün Başbakanın sağlık durumunu değerlendirdiğini ve buna göre hareket edildiğini belirterek, heyetin Fico’nun bulunduğu hastaneden başkent Bratislava’ya sevk edilip edilmemesini de görüştüğünü dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak da silahlı yaralanmalarda ilk 4 günün en zor dönem olduğunu ve bu tür kontrollerin düzenli olarak yapıldığını kaydetti.

Kalinak, birçok ülkeden tıbbı yardım teklifinin kendilerine iletildiğini belirterek, "Başbakan da dahil olmak üzere hepimizin Banska Bystrica'daki Roosevelt Hastanesinin kapasitesine güvenimiz tam. Ekip son derece profesyonel." diye konuştu.

Kaynak: AA

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