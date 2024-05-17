New York'un kalbinde Türk bayrağı 24. kez göklere çekildi

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından New York'un simgesi Wall Street'te bulunan Bowling Green Park'ta 41. Geleneksel New York Türk Yürüyüşü ve Festivali Bayrak Çekme Töreni düzenlendi.

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New York'un kalbinde Türk bayrağı 24. kez göklere çekildi

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF), New York'un ikonik finans merkezi Wall Street'te bulunan meşhur boğa heykelinin de bulunduğu Bowling Green Park'ta 41. Geleneksel New York Türk Yürüyüşü ve Festivali kapsamında "Bayrak Çekme Töreni" düzenledi.

Coşkulu atmosferde Türk bayrağı ünlü finans merkezinde 24. kez göndere göklere yükseltildi.

41. Türk Günü Yürüyüşü ise 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek. Sabah saatlerinde New York Madison Avenue ve 38th Street'te başlayacak yürüyüş, Madison Square Park'ta sona erecek. Yürüyüşe eşlik edecek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı mehter takımı, Osmanlı Türk müziğinin coşkulu ezgileriyle New York sokaklarını şenlendirecek. Programda ayrıca konserler ve çeşitli gösteriler yer alacak.

Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü 1981'e Kadar Uzanıyor

1981'den beri gururla devam eden Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü, ABD'de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla başlatılmış ve o günden beri her yıl artan bir coşkuyla kutlanıyor. Yürüyüşe, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil Türk dünyasından binlerce kişi Türk bayraklarıyla katılıyor. Yürüyüşe renk katan çeşitli dernek ve kuruluşlara ait tören araçları ve Türkiye'den gelen sanatçıların konserleri de bu güne ayrı bir güzellik katıyor.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ve Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün yanı sora diplomatik misyonlardan temsilciler, Türk okullarının, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda gururlu Türk vatandaşı katıldı.

Kaynak: AA

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