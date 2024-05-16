Çamaşır makinesinin performansını artıran öneri! 1 çorba kaşığı dolusu ekleyin

Bu basit yöntemle hem çevreye duyarlılık gösterebilir hem de makinanızın ömrünü uzatabilirsiniz.

Çamaşır makinesinin performansını artırmak için kullanabileceğiniz etkili bir yöntem karbonat kullanmaktır. Yıkama işlemi sırasında çamaşırlarınıza ekleyeceğiniz sadece 1 çorba kaşığı dolusu karbonat, çamaşırlarınızın daha temiz ve mis gibi kokmasını sağlayacaktır.

Karbonat, çamaşırlarınızın beyazlamasına ve lekelerin daha kolay çıkmasına yardımcı olur. Ayrıca, çamaşırlarınızın yumuşak kalmasını sağlar ve makinanızın içindeki kötü kokuların giderilmesine yardımcı olur.

Karbonatın doğal bir temizleyici olduğunu unutmamak gerekir. Kimyasal içerikli deterjanlara alternatif olarak kullanabileceğiniz karbonat, çevre dostu bir seçenek olmasıyla da dikkat çeker.

Çamaşır Makinesi Kolay Yöntemlerle Nasıl Temizlenir?

Çamaşır makinenizin ömrünü uzatacak ve performansını artıracak 2 yöntem bulunuyor. İşte o yöntemler

Sirke ve Su

Bir kabın içerisinde aynı ölçülerde su ve elma sirkesini karıştırın.

Bu karışımı temiz bir beze alarak makinenin iç kısımlarını güzelce silin.

Daha etkili temizleyebilmek için, karışımı makinenin içerisine dökün ve boşken kısa programda çalıştırın.

Sirkeli karışım makine çalışırken tüm borulara ulaşır ve makinedeki tozları büyük ölçüde temizler.

Makinenin ömrünü uzatmak için, ayda bir kez bu yöntemi deneyebilirsiniz.

Karbonat ve Sirke

Karbonat, makinenin görünmeyen kısımlarındaki kireç ve tozların temizlenmesini sağlar.

Bir büyük bardağın içerisine karbonat dökün. Üzerine bardağı doldurana kadar beyaz sirke ekleyin.

Karbonat ve sirkeyi karıştırdıktan sonra, karışımı makinenin iç kısmına veya deterjan bölümüne boşaltın.

Sıcak ve kısa programda makineyi çalıştırın.

Bu yöntemi özellikle yoğun yıkama ve çok kirli kıyafetleri yıkadıktan sonra tercih edebilirsiniz.

Kaynak: lezzet.com.tr, youtube.com