Sandık Kokusu dizisinde seyirciyi yıkan veda! Ekipten ayrıldığı öğrenildi

Show TV ekranlarında yayımlanan ve izlenme rekorları kıran Sandık Kokusu dizisi, izleyicileri şaşırtacak bir gelişmeye sahne oluyor. Dizinin sevilen karakterlerinden Atilla'ya hayat veren Metin Akdülger, beklenmedik bir kararla diziden ayrılma kararı aldı.

Metin Akdülger'in canlandırdığı Atilla karakteri, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyordu. Ancak oyuncunun diziden ayrılma kararı, hayranlarını üzecek gibi görünüyor. Dizinin hayranları, Atilla karakterinin diziden ayrılmasının hikayeye nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.

YENİ BAŞROL GELECEK İDDİASI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Sandık Kokusu” dizisi çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Show TV’nin yeni sezonda devam onayı verdiği dizi Uğur Yücel ile Demet Akbağ’ı da yıllar sonra aynı projede buluşturmuştu. Fenomen dizilerin yazarları Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide başrol kadrosundan bir oyuncu ekibe veda ediyor.

Dizinin Atilla’sı Metin Akdülger “Sandık Kokusu”na veda edecek. Dizinin 23. Bölümünde Karsu (Özge Özpirinçci) çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olan Atilla’dan gitmesini istiyor. Fragmanda da gündeme gelen bu isteğin bir veda olduğu öğrenildi. Sandık Kokusu’na yeni başrol erkek oyuncu geleceği de kulislerde konuşulmaya başlandı.