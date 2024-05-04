Uzmanı açıkladı, tek tek sıraladı: Memur ve emekli maaşlarında büyük tehlike!

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin alacağı zam, nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından biraz daha netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerine göre, dört aylık enflasyon 18,72 olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin alacağı zam dört aylık yüzde 18,72 olurken, memur ve memur emeklisinin zammı da yüzde 13,5 olarak hesaplandı.

"MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ ZAM ALAMAYACAK"

Verilerin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, "Memurlar ve memur emeklileri, Memur-Sen, Hükümet ve Hakem Kurulu marifetiyle sonuçlanan toplu sözleşme nedeniyle resmi enflasyon kadar bile zam alamayacak" dedi.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TÜİK 2024 yılı ilk dört aylık resmi enflasyonu yüzde 18,7 olarak açıkladı. Ancak memur ve emeklilerin Temmuz 2024 zammının ne olacağını söylemek mümkün değil. Sadece tahminde bulunulabilir. Dört aylık resmi enflasyona göre memur ve memur emeklileri 4 ay için yüzde 13,5 (enflasyonun 5,2 puan altında) zam alabiliyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ise 4 ay için yüzde 18,7 oranında zam alabiliyor. Görüldüğü gibi memurlar ve memur emeklileri Memur-Sen, Hükümet ve Hakem Kurulu marifetiyle sonuçlanan toplu sözleşme nedeniyle resmi enflasyon kadar bile zam alamayacak. Temmuz 2024 zammı önümüzdeki iki ayın enflasyonuna bağlı olacak. Kesin oran verilemez. Ancak 6 aylık resmi enflasyonun en az yüzde 25 olacağını söylemek mümkün. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 19,6 (enflasyonun 5,4 puan altında), işçi ve Bağ-Kur emeklileri ise resmi enflasyon kadar yaklaşık (yüzde 25) zam alır."

"TOPLU SÖZLEŞMEYE YAMA YAPILMASI PEK OLASI DEĞİL"

Öte yandan konuya ilişkin daha önce BirGün'de yayımlanan yazısında Çelik, "Yıllardır toplu sözleşmelerde yer alan ve Memur-Sen’in itiraz etmediği enflasyon farkına ilişkin hüküm enflasyon ile toplu sözleşme zammının mahsup edilmesini öngörüyor. Enflasyonun dönem başında alınan toplu sözleşme zammından yüksek çıkması durumunda zam enflasyondan düşülerek enflasyon farkı bulunuyor. Bu hüküm enflasyon oranının toplu sözleşmede bağıtlanan zam oranından düşük veya aynı olduğu dönemlerde resmi enflasyona göre önemli bir kayba yol açmıyordu. Dahası enflasyonun arttığı son yıllarda seçimlerin de etkisiyle hükümet kanuni düzenleme yoluyla sözleme hükmünün getirdiği kaybı kısmen ortadan kaldırıyordu. Ancak 31 Mart seçimleri sonrasında dört yıl boyunca seçim olmaması ve uygulanan sıkı maliye politikası nedeniyle toplu sözleşmeye yama yapılması pek olası değil. Dolayısıyla Temmuz 2024’te milyonlarca kamu görevlisi ve onların emeklileri büyük şok yaşayabilir" demişti.

TOPLU SÖZLEŞME FARKI YANSIYACAK

Ayrıca memur ve memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşme farkı da yansıtılacak. Buna göre 2024’ün ilk 6 ayında enflasyon oranlarına ek yüzde 15 zam yapılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem