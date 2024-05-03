Enflasyon rakamları açıklandı, memur ve emekli maaşı zammı netleşmeye başladı

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin alacağı zam, nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından biraz daha netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerine göre, dört aylık enflasyon 18,72 olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin alacağı zam dört aylık yüzde 18,72 olurken, memur ve memur emeklisinin zammı da yüzde 13,5 olarak hesaplandı.

TOPLU SÖZLEŞME FARKI YANSIYACAK

Ayrıca memur ve memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşme farkı da yansıtılacak. Buna göre 2024’ün ilk 6 ayında enflasyon oranlarına ek yüzde 15 zam yapılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem