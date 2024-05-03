Enflasyon rakamları açıklandı, memur ve emekli maaşı zammı netleşmeye başladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekli maaşı zammı netleşmeye başladı. Buna göre, memur ve emekli maaşı zammında dört aylık enflasyon farkı ortaya çıktı.

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Enflasyon rakamları açıklandı, memur ve emekli maaşı zammı netleşmeye başladı

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin alacağı zam, nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından biraz daha netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerine göre, dört aylık enflasyon 18,72 olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin alacağı zam dört aylık yüzde 18,72 olurken, memur ve memur emeklisinin zammı da yüzde 13,5 olarak hesaplandı.

TOPLU SÖZLEŞME FARKI YANSIYACAK

Ayrıca memur ve memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşme farkı da yansıtılacak. Buna göre 2024’ün ilk 6 ayında enflasyon oranlarına ek yüzde 15 zam yapılacak.

Enflasyon rakamları açıklandı, memur ve emekli maaşı zammı netleşmeye başladı - Resim : 1

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Kaynak: Gerçek Gündem

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