TÜİK, 2024 Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 3,18 artarken, yıllık enflasyon yüzde 69,80 olarak gerçekleşti. Böylelikle, enflasyon yıllık bazda son 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

ÜRETİCİ ENFLASYONU DA ARTTI

2024 yılı Nisan ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,60 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,66 artış gösterdi.

ANA HARCAMA GRUPLARINDA EN YÜKSEK ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,03 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

AYLIK OLARAK EĞİTİM HARCAMALARI ZİRVEDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 103,86 ile eğitim oldu.

ENAG'A GÖRE ARTIŞ YILLIK YÜZDE 124,35

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) nisan ayında yüzde 5.02 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 124.35 olarak gerçekleşti.

İSTANBUL'DA AYLIK ENFLASYON SERİSİ SÜRDÜ

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar nisan ayında aylık olarak yüzde 4.89 yıllık enflasyon 78,81 arttı. Böylelikle aylık enflasyon serisi 58 aya yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem