ENAG nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı!

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre; tüketici fiyatları Nisan’da bir önceki aya göre yüzde yüzde 5,02 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 124,35 yükseldi.

ENAG, Nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini bugün yayınladı. Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık aylık bazda yüzde yüzde 5,02 arttı. ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 124,35 olarak hesapladı.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş yüzde 0,00 ile "Sağlık" en fazla yükseliş ise yüzde 11,21 ile "Giyim ve Ayakkabı" kaleminde gerçekleşti.

ENAG mart ayı enflasyonunu 5,68 olarak açıklamıştı. ENAG'a göre mart ayıda E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 124,63 olarak gerçekleşmişti.