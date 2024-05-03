Kira artış oranı belli oldu

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından mayıs ayında işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu. Verilere göre, mayıs ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 59,64 olarak netleşti.

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Kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; enflasyon, Nisan ayında yüzde 3,18 artarken, yıllık bazda yüzde 69,80 oldu.

Verilerin açıklanmasının ardından mayıs ayında iş yerlerinde kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 59,64 olarak netleşti.

KONUT KİRALARINDA YÜZDE 25 ZAM SINIRI

Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklanmıştı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

Kira artış oranı belli oldu - Resim : 1

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Kaynak: Gerçek Gündem

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