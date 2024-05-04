İstanbul'da ekmek zammı yolda

İstanbul’da ekmek fiyatlarına iki hafta içinde zam gelmesi bekleniyor.

İstanbul'da ekmek zammı yolda

Sözcü'de yer alan habere göre, girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, “Maliyet artışları üreticiyi zorluyor. Bu ayın 15’inden sonra, İstanbul’da ekmeğin kilogram fiyatı 60 liraya çıkabilir. Ekmeğin fiyatı da semtlere göre değişmekle birlikte 12.5 liradan başlayarak 15 lirayı bulabilir” dedi. İstanbul’da Şişli, Beşiktaş’ta, Kadıköy’de fırınlar için istenen kiraların 140 bin liraya kadar çıktığını söyleyen Kolivar, “Arnavutköy, Sultangazi gibi yerlerde ise kiralar 20-25 bin lira olabiliyor. Bu kadar kira farkı maliyetleri katlıyor. Bunu düşününce İstanbul’un her yerinde ekmeğin aynı fiyata satılması söz konusu olabilir mi” diye sordu.

İstanbul’da 3.800 fırın olduğunu, bunların 500’den fazlasının ruhsatsız çalıştığını söyleyen Kolivar, sigortasız çalışan ve ruhsatsız iş yeri sorununun çözülmesini beklediklerini aktardı.

NÖBETÇİ FIRIN ÖNERİSİ

İstanbul’da nöbetçi fırın sisteminin uygulanması gerektiğini söyleyen Kolivar, “Örneğin bir mahalledeki 6 fırından 3’ü nöbetçi olabilir. Bunun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvuracağız. Böylece hem çalışanlar dinlenir hem de bu tatil günlerinde iş yerleri dezenfekte edilebilir” dedi. Ayrıca Kolivar, ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde Ticaret Bakanlıgı’ndan olumlu görüş alınması zorunluluğuna ilişkin kararın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptal edilmesi için Danıştay’a başvurduklarını söyledi.

Çalışma şartlarının zorluğuna değinen Cihan Kolivar, “Cumartesi yok, pazar yok, bayram tatili yok. İşçi demeye utanıyorum, fırınlarda çalışacak köle arıyoruz, bulamıyoruz. 32-33 bin lira maaşla çalışacak ekmek ustası bulmak çok zor. Usta, gece saat 4’ten, öğlen 4’e kadar çalışıyor. 10 yıldır bu çalışma şartları değişmedi. Bunun düzeltilmesi gerekli” dedi.

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