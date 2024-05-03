Fahiş fiyat cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifi TBMM'de

Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Bu teklifle, rekabetin korunması hakkında kanunda değişiklik yapılması öngörülüyor.

Rekabet Kurulu'nun yetkileri ve süreçleri üzerinde düzenlemeler getirilerek, soruşturma süreçlerinin daha etkin ve hızlı işlemesi hedefleniyor. Taraflara yazılı savunma süreleri belirlenirken değişiklik yapılması ve haklı gerekçeler sunulması durumunda süre uzatılabilmesine olanak tanınıyor. Bu düzenlemelerle rekabetin korunması ve stokçuluk gibi olumsuz uygulamaların önlenmesi amaçlanıyor.

LİSANSLI DEPOCULUKTA İDARİ PARA CEZALARI

Lisanslı depoculukta idari para cezaları konusunda yapılan düzenlemeler, lisanslı depo işletmelerinin belirli kurallara uymadığı durumlarda alınacak cezai yaptırımları içeriyor.

Bu düzenlemelerle birlikte lisanslı depoculuk sisteminin etkinliği ve caydırıcılığı artırılmaya çalışılacak.

Ayrıca, kapalı pazar yerlerinin kullanımında tahsis usulüne ilişkin de değişiklikler öngörülüyor. Bu düzenlemelerle pazarcıların maliyetlerinin azaltılması ve pazarcılık mesleğinin korunması hedefleniyor.

3 Mayıs 2024'ten önce kapalı pazar yerlerinde tesis edilen sınırlı ayni haklar ve kiracılık hakları, bu hakların kullanımı için öngörülen sürenin sonuna kadar geçerli olacak.