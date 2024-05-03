Fahiş fiyat cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifi TBMM'de

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

Son Güncelleme:
Fahiş fiyat cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifi TBMM'de

Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Bu teklifle, rekabetin korunması hakkında kanunda değişiklik yapılması öngörülüyor.

Rekabet Kurulu'nun yetkileri ve süreçleri üzerinde düzenlemeler getirilerek, soruşturma süreçlerinin daha etkin ve hızlı işlemesi hedefleniyor. Taraflara yazılı savunma süreleri belirlenirken değişiklik yapılması ve haklı gerekçeler sunulması durumunda süre uzatılabilmesine olanak tanınıyor. Bu düzenlemelerle rekabetin korunması ve stokçuluk gibi olumsuz uygulamaların önlenmesi amaçlanıyor.

LİSANSLI DEPOCULUKTA İDARİ PARA CEZALARI

Lisanslı depoculukta idari para cezaları konusunda yapılan düzenlemeler, lisanslı depo işletmelerinin belirli kurallara uymadığı durumlarda alınacak cezai yaptırımları içeriyor.

Bu düzenlemelerle birlikte lisanslı depoculuk sisteminin etkinliği ve caydırıcılığı artırılmaya çalışılacak.

Ayrıca, kapalı pazar yerlerinin kullanımında tahsis usulüne ilişkin de değişiklikler öngörülüyor. Bu düzenlemelerle pazarcıların maliyetlerinin azaltılması ve pazarcılık mesleğinin korunması hedefleniyor.

3 Mayıs 2024'ten önce kapalı pazar yerlerinde tesis edilen sınırlı ayni haklar ve kiracılık hakları, bu hakların kullanımı için öngörülen sürenin sonuna kadar geçerli olacak.

Son Güncelleme:
Salatalık yetiştirmeyi düşünenler dikkat! Salatalıkların yanına hangi bitkiler dikilmemeli? Salatalık yetiştirmeyi düşünenler dikkat! Salatalıkların yanına hangi bitkiler dikilmemeli?
Altın, gün sonunda yine kazandırdı: Yükselişi sürüyor Altın, gün sonunda yine kazandırdı: Yükselişi sürüyor
Her gün bir tane geliyor: Bir rakı grubuna daha zam yapıldı Bir rakı grubuna daha zam yapıldı
Aracınızın kapısındaki bu detaya dikkat! Hayati öneme sahip... Aracınızın kapısındaki bu detaya dikkat! Hayati öneme sahip...
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş, tarih verdi: Sizi o ay için hazırlıyorum, dananın kuyruğu kopacak! İslam Memiş: Sizi o ay için hazırlıyorum, dananın kuyruğu kopacak!
Enflasyon rakamları açıklandı, memur ve emekli maaşı zammı netleşmeye başladı Memur ve emekli maaşı zammı netleşmeye başladı
Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde yeni detaylar ortaya çıktı Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde yeni detaylar ortaya çıktı
İYİ Parti'de başkanlık divanı belirlenecek: Bir ismin üstü çizildi İYİ Parti'de başkanlık divanı belirlenecek: Bir ismin üstü çizildi
TÜİK, 2024 Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı