Standard & Poor's, Türkiye kararını açıkladı

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu yükseltti.

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Standard & Poor's, Türkiye kararını açıkladı

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltirken, kredi notu görünümünü 'pozitif' olarak korudu.

Standard & Poor's'tan yapılan açıklamada, Türkiye'de yerel seçimlerin ardından dış dengelenmenin de etkisiyle para, maliye ve gelirler politikası arasındaki koordinasyonun iyileşeceğinin düşünüldüğü belirtilen açıklamada, gelecek 2 yıl içinde portföy girişlerinin artacağının, cari açıkların daralacağının, enflasyon ve dolarizasyonda düşüşün öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, politika yapıcıların, cari açığın daraldığı ve dolarizasyonun tersine döndüğü ortamda enflasyonu düşürmeyi ve liraya olan güveni yeniden tesis etmeyi başarması halinde Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceği ifade edildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YÜZDE 3 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Ülke ekonomisine ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu sene ve gelecek yıl yüzde 3 büyümesinin beklendiği, ülkede tüketici fiyat artışlarının bu yıl yüzde 55,8 ve gelecek yıl yüzde 27,3 olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Öte yandan S&P Global Ratings, 6 Haziran'da Türkiye Sermaye Piyasası Konferansı düzenleyecek. Konferansta, S&P Global ve tanınmış sektör uzmanları etkileşimli panel tartışmalarında yer alacak.

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