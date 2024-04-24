Ünlü komedyenin doğum günü pastası gündem oldu

Sosyal medyada paylaştığı komik videolar ile 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine sahip olan genç isim, doğum günü karelerini takipçileriyle paylaştı.

Sakallıoğlu, doğum günü pastasıyla verdiği pozlara şu ifadeleri not düştü:

"Hoş geldin 36... Dileğim başardıklarıma sevinebilmek. Övgüleri hakettiğime inanmak. Dileğim kendimle ilgili iyi hissettiğim an içimde bana tersini söyleyen her sese 'senin değil benim sözüm geçerli' diyebilmek. Dileğim kendimi hırpalamadan da sevilebileceğime inanmak."

RENK VE YILDIZ SEMBOLÜ DİKKAT ÇEKTİ

Ardından dikkat çeken bir ayrıntı kısa sürede gündem oldu.

Yasemin Sakallıoğlu'nun pastasındaki renk ve yıldız sembolü eleştiri yağmuruna tutuldu.

"SAYENİZDE 36 YAŞINA YANLIŞ ANLAŞILARAK GİRDİM"

Pastanın tamamen şans eseri yapıldığını belirten ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu yanlış anlaşıldığını söyleyerek bir paylaşımda daha bulundu.

Sakallıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Merhaba bu kalan pastamın bizim mutfaktaki hali… Açık yeşil üzerinde neon pembesi yıldız var. Yeşil ve neon pembesi rengini çok severim eşim de beni kendimi ‘star’ gibi hissedeyim diye beni ‘pembe starım’ diye sever. Sağ olsunlar, doğum günümde eşim ve arkadaşlarım bana böyle bir pasta yaptırmışlar. Ama dün akşamdan beri ne doğduğum günden bir şey anladım ne de pastadan. Sayenizde 36 yaşına yanlış anlaşılarak girdim. Umarım girdiğim gibi devam etmez.”