Cem Yılmaz- Hasan Can Kaya polemiği! Şahan Gökbakar ve Hülya Avşar da dahil oldu

"OYUNA BENİM YERİME VETERAN KOMEDYENLER LİGİNDEN GİRMİŞ"

Geçtiğimiz günlerde maç yaparken omzunu kıran ve ameliyat olan Hasan Can Kaya, “Cem Yılmaz gösterisinde size gönderme yapmış, ne diyeceksiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Evet, çocuklar (ekibi) izlettiler. Kısa bir sakatlık geçirdim, oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış tam. Meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış yani. Ama yine de çabasını takdir ettim. Çalışmalarının devamını diliyorum. Son yılların en çok izlenen işlerini onun da izlemesini de takdir ettim.”