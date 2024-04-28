Cem Yılmaz- Hasan Can Kaya polemiği! Şahan Gökbakar ve Hülya Avşar da dahil oldu
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya arasındaki veteran polemiğine Şahan Gökbakar ve Hülya Avşar da dahil oldu.
Konuşanlar programıyla adından söz ettiren Hasan Can Kaya bu sefer Cem Yılmaz ile girdiği polemikle gündeme geldi.
“CMXXIV” adlı stand up gösterisiyle sahnelere dönen Cem Yılmaz, şovu sırasında bazı seyircilerinin Gebze’den geldiklerini söylemesi üzerine Hasan Can Kaya’ya sataştı.
CEM YILMAZ'DAN HASAN CAN KAYA TAKLİDİ
“Hasan Can Kaya’nın gösterileri ertelendi” diyen komedyen, meslektaşını küfürlü konuştuğu gerekçesiyle “O böyle konuşuyor ya; ‘Naber a., iyi sen a.’, siz de Gebze’den gelin tamam mı a.?” şeklinde Kaya'nın taklidini yaparak eleştirmişti. Hasan Can Kaya’dan ise Yılmaz'a yanıt gecikmedi.
"OYUNA BENİM YERİME VETERAN KOMEDYENLER LİGİNDEN GİRMİŞ"
Geçtiğimiz günlerde maç yaparken omzunu kıran ve ameliyat olan Hasan Can Kaya, “Cem Yılmaz gösterisinde size gönderme yapmış, ne diyeceksiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:
“Evet, çocuklar (ekibi) izlettiler. Kısa bir sakatlık geçirdim, oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış tam. Meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış yani. Ama yine de çabasını takdir ettim. Çalışmalarının devamını diliyorum. Son yılların en çok izlenen işlerini onun da izlemesini de takdir ettim.”
CEM YILMAZ'DAN GÖNDERME
Hasan Can Kaya'nın "veteran komedyen" açıklamasından sonra elbette cevapsız kalmayan Cem Yılmaz bu sefer de efsane filmi G.O.R.A.'dan bir sahne paylaştı.
Twitter (X) hesabından, yıllar önce canlandırdığı bir de kıvırcık saçları olan "Komutan Logar" karakterini paylaşıp yine hiçbir not düşmeyen Yılmaz'ın Hasan Can Kaya'ya gönderme yaptığı iddia edildi.
ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN KAYA'YA DESTEK
İkili arasında yaşanan tartışmaya bir başka komedyen Şahan Gökbakar da dahil oldu.
Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Hasan Can Kaya'ya destek verdi. Gökbakar, paylaşımına; "1 saat müsade edin, biraz gülüp geliyorum" notunu düşerek Hasan Can Kaya'yı etiketledi.
"İKİSİ DE BİRBİRİNİ SEVİYOR"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hülya Avşar, Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Hülya Avşar, Cem Yılmaz’la Hasan Can Kaya arasındaki polemik hakkında konuştu:
“Cem Yılmaz yapmaz. Hiçbir komedyen veteran olmaz bence. Hasan Can da öyle dememiştir. Öyle demek istememiştir yani. İkisi de birbirini seviyor diye biliyorum ben. Sosyal medyada öyle okuyordum yani.”