Ahmet Ercan o bölgeyi işaret etti: 6.5'lik depreme hazır olun!

Prof. Dr. Ahmet Ercan, harita üzerinde bir bölgeyi işaret ederek, "Bölge, 6,5 büyüklüğünde büyük bir depreme gebedir" dedi.

Deprem İzmir Ahmet Ercan
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Ahmet Ercan o bölgeyi işaret etti: 6.5'lik depreme hazır olun! - Resim: 1

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, 6.5’lik deprem konusunda uyardı.

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Ahmet Ercan o bölgeyi işaret etti: 6.5'lik depreme hazır olun! - Resim: 2

Türkiye, Marmara’dan Ege’ye, Akdeniz’den Doğu Anadolu’ya fay hatlarıyla dolu.

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Ahmet Ercan o bölgeyi işaret etti: 6.5'lik depreme hazır olun! - Resim: 3

Birçok fay ise büyük deprem üretme kapasitesine sahip.

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Ahmet Ercan o bölgeyi işaret etti: 6.5'lik depreme hazır olun! - Resim: 4

Özellikle Ege Bölgesi, kuzeyden güneyine pek çok aktif faya sahip. Ayrıca Ege Denizi’nde de deprem üreten aktif faylar var.

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Ahmet Ercan o bölgeyi işaret etti: 6.5'lik depreme hazır olun! - Resim: 5

2020 yılında Sisam Adası açıklarında, İzmir’in Seferihisar ilçesine 23 kilometre uzaklıkta olan 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, depremde yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.

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Ahmet Ercan o bölgeyi işaret etti: 6.5'lik depreme hazır olun! - Resim: 6

Son olarak İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana 4,5 büyüklüğündeki deprem ile bölgede kaydedilecek bir deprem konusunda panik kaplamıştı.

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Ahmet Ercan o bölgeyi işaret etti: 6.5'lik depreme hazır olun! - Resim: 7

Ahmet Ercan, Midilli-Sisam-Karaburun-Foça alanı Zeytinbağ kırığını işaret ederek Ege için bir deprem uyarısında bulundu.

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Ahmet Ercan o bölgeyi işaret etti: 6.5'lik depreme hazır olun! - Resim: 8

Ercan, şunları söyledi:

“Midilli-Sisam-Karaburun-Foça alanı Zeytinbağ kırığının gerdiği bir deprem alanıdır. Son deprem, 12 Haziran saat 12.28'de 6,2 büyüklüğünde olmuştu, ancak bu deprem bölgedeki gerginliği tamamen boşaltamamıştı. Bugün Midilli'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, gerginliğin sürdüğünü göstermektedir. Bölge, 6,5 büyüklüğünde büyük bir depreme gebedir ancak bu depremin ne zaman olacağını bilemiyoruz."

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