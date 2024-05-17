Ahmet Ercan o bölgeyi işaret etti: 6.5'lik depreme hazır olun!

Ercan, şunları söyledi:

“Midilli-Sisam-Karaburun-Foça alanı Zeytinbağ kırığının gerdiği bir deprem alanıdır. Son deprem, 12 Haziran saat 12.28'de 6,2 büyüklüğünde olmuştu, ancak bu deprem bölgedeki gerginliği tamamen boşaltamamıştı. Bugün Midilli'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, gerginliğin sürdüğünü göstermektedir. Bölge, 6,5 büyüklüğünde büyük bir depreme gebedir ancak bu depremin ne zaman olacağını bilemiyoruz."