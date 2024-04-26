Safiye Soyman-Faik Öztürk çiftinden kötü haber: Öztürk'ün beynine pıhtı attı sonra felç geçirdi! İşte son durumu

Sosyal medya paylaşımlarıyla, gündemden düşmeyen Safiye Soyman ile Faik Öztürk'ten endişelendiren bir açıklama geldi.

SOL TARAFINDA FELÇ MEYDANA GELDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir markanın davetine katılan ünlü çiftten Faik Öztürk, 20 gün önce Bodrum'a beyin kanaması geçirdiğini ve bu nedenle de vücudunun sol tarafında felç meydana geldiğini anlattı.

Ünlü isim, Ankara’da fizik tedavi gören ve artık eski sağlığına kavuşmaya başladığını ifade etti.

Öte yandan 62 yaşındaki Faik Öztürk, 2018 yılında da kalp krizi geçirmiş ve tıkanan beş damarına operasyon yapılmıştı.