"Bu bir resmi nikah töreni, duayı evinizde yapabilirsiniz" diyen nikah memuru hakkında soruşturma başlatıldı

Bir nikah töreninde "Bu bir resmi nikah töreni, duayı evinizde yapabilirsiniz" diyen ve sosyal medyada gündem olan nikah memuru hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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"Bu bir resmi nikah töreni, duayı evinizde yapabilirsiniz" diyen nikah memuru hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada gündem olan nikah memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'ndaki bir nikah töreninde, katılımcılardan biri dua etmek istediğinde, nikah memuru buranın resmi bir daire olduğunu ve burada dua edilemeyeceğini belirtmişti.

Nikah memuru, "Bu bir resmi nikah töreni, duayı evinizde yapabilirsiniz" diyerek mikrofonu dua okuyan kişinin elinden almış ve kendi yerine oturmuştu.

Bu olayın sosyal medyada büyük tepki çekmesi üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Nikah memuru hakkında "halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Nikah Memuru İzmir Karşıyaka
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